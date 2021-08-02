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Пандемия COVID-19

Свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Мурманской области составляет более 20%

Всего в регионе развернуты 1 402 койки

МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Более 20% коек для больных с коронавирусом свободно в Мурманской области, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник. В ковидных стационарах, развернутых в Мурманске, Коле и Апатитах, функционируют 1 402 койки.

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"Коечный фонд мы больше не наращиваем, свободный составляет более 20%. Всего в регионе развернуты 1 402 койки, из них 999 - кислородные, 116 - с ИВЛ. На догоспитальном этапе помощь пациентам с коронавирусом оказывают 23 бригады скорой медицинской помощи и 20 патронажных бригад", - сказал министр, добавив, что ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области остается напряженной, но наметилась тенденция к стабилизации.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 62 тысячи, всего зафиксировано 1 580 умерших пациентов. Сегодня в области выявили 237 заболевших.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия COVID-19
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