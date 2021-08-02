Путин: Засурский заслужил безусловный авторитет и огромное уважение

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким президента журфака МГУ Ясена Засурского, который умер в воскресенье на 92-м году жизни. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Более сорока лет этот яркий, неординарный, творческий человек возглавлял факультет журналистики МГУ и заслужил безусловный авторитет и огромное уважение всех, кто прошел через легендарную "школу Засурского", получил пример высочайшей культуры, неизменно внимательного, доброжелательного отношения к студентам", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что воспитанники, коллеги и друзья Ясена Николаевича по праву считают его талантливым ученым, уникальным педагогом и организатором учебного процесса. "Таким он и останется в нашей памяти", - отметил он.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета. Заслуженный журналист Российской Федерации.