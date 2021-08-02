В КБР открыли четвертый госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 2 августа. /ТАСС/. Четвертый госпиталь особо опасных инфекций возобновил работу в Кабардино-Балкарии (КБР). Здесь будут проходить лечение пациенты с коронавирусом, сообщается в понедельник на официальной странице регионального Минздрава в соцсети Instagram.

"На базе Центральной районной больницы в Прохладном сегодня возобновил работу антиковидный госпиталь. Это четвертый госпиталь для лечения больных коронавирусом в Кабардино-Балкарии, в нем развернуто 86 коек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в четырех госпиталях республики, по данным на 2 августа, имеется 916 коек, лечение получают 740 пациентов, в реанимациях - 81 человек.

По состоянию на 2 августа в регионе зарегистрировано 27 180 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 25 198 человек, умерли 615.

Единственный эффективный способ победить болезнь - всеобщая иммунизация, напоминают в республиканском Минздраве. Сделать прививку от коронавируса в Кабардино-Балкарии можно в любом из 51 пункта проведения вакцинации, которые развернуты в Нальчике и во всех районах республики. Записаться на прививку можно через портал "Госуслуги" либо позвонив в регистратуру поликлиники.