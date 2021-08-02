Посетителей бразильских тюрем обязали делать прививки от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 августа. /ТАСС/. Прохождение полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа станет обязательным условием для посещения исправительных учреждений в Бразилии. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник в официальной печати.

"Посещение будет разрешено исключительно тем, кто подтвердит, что получил две дозы вакцины от COVID-19 или одну дозу в случае однокомпонентной вакцины не менее чем за 14 дней [до даты посещения]", - говорится в постановлении национального пенитенциарного департамента. Для этого посетитель должен будет предоставить оригинал свидетельства о прохождении вакцинации. Ранее в ноябре власти разрешили близким родственникам посещать заключенных не чаще одного раза в месяц.

По информации портала G1, в стране в мае в местах заключения находились свыше 682 тыс. заключенных, при том что в национальной пенитенциарной системе насчитывается чуть более 440 тыс. мест. Около трети арестантов ожидают рассмотрения своих дел судом.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент в стране используются препараты компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer и Janssen. Полностью привиты от коронавируса свыше 41,5 млн бразильцев, еще 101 млн человек получили первую дозу препарата.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (более 19,9 млн человек). По количеству летальных исходов (свыше 556 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.