Билл и Мелинда Гейтс завершили процесс развода

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда завершили процесс развода. Соответствующий документ размещен в базе данных суда штата Вашингтон, куда ранее обратились бывшие супруги.

Судебные документы не добавляют практически никаких подробностей к истории. Соглашения о разделе имущества, которое, вероятно, должно сопровождать процесс разрыва брака, в опубликованных судом документах нет. В них лишь говорится, что ни одна из сторон не намерена менять фамилию.

Билл и Мелинда Гейтс состояли в браке 27 лет. О своем решении развестись пара сообщила в начале мая. Этот развод должен был стать одним из самых дорогих в истории - состояние супругов оценивается в $146 млрд. За прошедшие месяцы появились различные предположения о причинах расставания пары. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Билл Гейтс был вынужден в 2020 году выйти из состава совета директоров Microsoft из-за расследования по обвинению в неподобающих отношениях с одной из сотрудниц. Журналисты издания прямо не говорили, что подобные действия Гейтса могли стать причиной недовольства его жены, одна вполне прозрачно намекали на это. Газета The New York Times писала, что Мелинда Гейтс была недовольна отношениями ее мужа с миллионером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек.