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В работе Instagram произошел сбой

В основном жалобы на работу приложения поступают из России, США, Германии, Канады, Бразилии и Великобритании

ТАСС, 2 августа. Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в понедельник в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, в основном жалобы на работу приложения поступают из России, США, Германии, Канады, Бразилии и Великобритании.

Более 60% пользователей, сообщивших о неполадках, обратили внимание на проблемы с загрузкой ленты новостей. 22% столкнулись с трудностями при попытке войти в аккаунт, еще 15% испытывают сложности с видео.

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