WSJ: расследование по обвинениям в адрес губернатора Нью-Йорка завершится к концу лета

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка планируют к концу августа завершить расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутым ранее в адрес губернатора этого штата Эндрю Куомо. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По ее данным, 17 июля, как и предполагалось ранее, Куомо ответил на вопросы двух следователей, нанятых генпрокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. Один из них - Джун Ким, который ранее работал в прокуратуре южного округа штата, другой - специалист по трудовому праву Анна Кларк.

Как уточняет газета The New York Times, встреча губернатора со следователями длилась порядка 11 часов. При этом она отмечает, что Куомо высказывает сомнения относительно непредвзятости Кима, учитывая его прежнюю службу в прокуратуре.

В течение последних двух недель, по данным The Wall Street Journal, на вопросы следователей ответили также две женщины, выступившие ранее с обвинениями в адрес Куомо. Кроме того, Ким и Кларк в рамках изысканий посетили резиденцию губернатора в столице штата - городе Олбани, а также здание законодательного органа Нью-Йорка.

По сведениям источников издания, расследование к настоящему моменту "перешло в заключительную стадию" и может завершиться уже в текущем месяце. По его итогам, как ожидается, генпрокурор штата представит местным законодателям соответствующий доклад.

Расследование обвинений в адрес Куомо

В начале этого года несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Президент США Джо Байден заявил, что Куомо, возможно, будут предъявлены обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер добавил, что губернатору также в этом случае нужно будет оставить свой пост.

В марте сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить свою должность в свете скандала. Мэр города Нью-Йорк, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также подчеркнул, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.

Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.