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Колокольцев отправил в отставку начальника полиции Камчатки

Решение принято в связи с серьезными упущениями в организации Максимом Митрофановским оперативно-служебной деятельности
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев во вторник в ходе рабочей поездки на Камчатку принял решение об освобождении Максима Митрофановского от должности заместителя начальника краевого управления МВД России - начальника полиции в связи с неудовлетворительной работой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"В связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр [Владимир Колокольцев] принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД по Камчатскому краю - начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского", - рассказали в местной полиции.

По информации управления, Владимир Колокольцев уже успел встретиться с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия правоохранительных органов, региональных властей и общественности. В частности, речь шла об обеспечении правопорядка в период подготовки и проведения единого дня голосования. В регионе в этом году наряду с выборами в Государственную думу РФ будут избираться депутаты законодательного собрания края, а также представительных органов муниципальных образований.

Глава МВД России отметил, что на сегодняшний день оперативная обстановка в регионе остается стабильной, рассказали в пресс-службе полиции.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияКамчатский край
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