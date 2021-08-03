В Хабаровском крае расширили список категорий для обязательной вакцинации от коронавируса

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю расширило список категорий населения для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте управления.

В перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, вносятся туризм, рыболовство, эксплуатация в коммерческих целях морских и речных судов. Прививку от ковида также должны сделать "федеральные государственные гражданские служащие, иные сотрудники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Хабаровского края, говорится в постановлении, подписанном заместителем главного государственного санитарного врача по краю Светланой Лосевой.

Указанные категории должны получить первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину до 28.08.2021, а в срок до 28.09.2021 - второй компонент. Во вносимых в перечень отраслях также планируется привить не менее 60% от общей численности работников, говорится в документе.

Ранее обязательную вакцинацию ввели для работников в сфере торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общего пользования, такси. Также речь шла о госслужащих, сотрудниках сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, ЖКХ и энергетики, музеев, библиотек, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров, театров, салонов красоты, саун, прачечных и химчисток и других, студентах старше 18 лет. Обязательную вакцинацию также определили для жителей северных территорий - Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, района имени Полины Осипенко. Прививки должны сделать и жители населенных пунктов, попадающих в зону подтопления. Это Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский, район имени Лазо. До конца августа привить двумя компонентами вакцины необходимо 60% от общей численности сотрудников, жителей.

"В Хабаровском крае темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией остаются стабильно высокими, поэтому было решено расширить перечень категорий для вакцинации", - сказали ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону. За минувшие сутки, по данным с сайта правительства Хабаровского края, выявлено 312 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, месяц назад фиксировалось порядка 294 случаев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 085 случаев COVID-19, умерли, по информации с сайта стопкоронавирус.рф, 632 человека. Привиты от коронавирусной инфекции 255 189 жителей края, полностью завершили вакцинацию 184 852 человека.