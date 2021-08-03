Полковник полиции Иван Кокухин стал начальником УМВД по Камчатке

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полковник полиции Иван Кокухин, ранее занимавший должность замначальника УМВД по Забайкальскому краю - начальника полиции, возглавил управление МВД РФ по Камчатскому краю. Его во вторник представил личному составу министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе поездки в регион, сообщает пресс-служба УМВД Камчатки.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Камчатскому краю нового начальника. Указом президента Российской Федерации на эту должность назначен полковник полиции Иван Кокухин", - говорится в сообщении.

Министр потребовал от Кокухина "наметить комплекс мероприятий в целях повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности", а также указал на "необходимость наращивания усилий по декриминализации сферы добычи и оборота водных биологических ресурсов", отмечает пресс-служба.

Иван Кокухин родился 8 октября 1976 года в тогда еще Читинской области. На службу в органы внутренних дел поступил в сентябре 1999 года на должность оперуполномоченного отдела по борьбе с бандитизмом и иными опасными преступлениями УБОП при УВД Читинской области. Продвигаясь по карьерной лестнице, занимал разные должности и в мае 2018 года получил место заместителя начальника УМВД России по Забайкальскому краю - начальника полиции, кем и проработал до этого времени.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей награжден государственной наградой - медалью "За отличие в охране общественного порядка", медалями МВД России "За отличие в службе" 3-й, 2-й и 1-й степеней, "За доблесть в службе", почетными грамотами, благодарностью МВД России и нагрудным знаком "За верность долгу".