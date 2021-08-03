В Приморье иностранцев начали вакцинировать от коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Иностранные граждане получили возможность бесплатно привиться от коронавируса в Приморском крае по полису ОМС. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"В крае стала возможной бесплатная вакцинация иностранных граждан старше 18 лет, застрахованных в соответствии с федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и имеющих полис обязательного медицинского страхования. Вакцина доступна только тем, кто застрахован в системе ОМС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что иностранные граждане, не имеющие полиса ОМС, будут вакцинироваться на возмездной основе. Однако этот вопрос еще прорабатывается властями и медицинскими организациями.

По данным оперативного штаба на 3 августа, в Приморье первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 331 022 человека, или 37% от всех подлежащих вакцинации жителей края. Завершили иммунизацию - 260 419 человек, или 29% от подлежащих вакцинации.

За последние сутки в крае подтвердили 262 случая заражения коронавирусом, 183 человека выздоровели, трое умерли.