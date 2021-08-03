Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник уменьшился до 1. В Москве показатель опустился до 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор оказался ниже единицы в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Москве и Красноярском крае, где он снизился до 0,97.

В Санкт-Петербурге и Нижегородской области коэффициент равен ровно 1, в Воронежской и Иркутской областях - 1,01, в Подмосковье - 1,03, в Свердловской области - 1,04, в Ростовской - 1,08. В Самарской области показатель сократился с 1,27 до 1,18.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.