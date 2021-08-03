Порядка 288 млрд рублей из средств маткапитала направлено на жилье в 2020 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 288 из 318 млрд рублей, выделенных на предоставление материнского капитала в 2020 году, было направлено на улучшение жилищных условий. Еще 4% было направлено на получение образования, 5% - на ежемесячные выплаты, сообщил во вторник глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим.

"Мы в прошлом году выделили на маткапитал 318 млрд, из которых 288 [млрд] ушли на жилье. Мы сегодня видим, что мера оказалась не просто востребованной, а она подтверждена банками", - сказал он на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Кигима, 4% россиян использовали средства маткапитала для оплаты обучения, 5% - на ежемесячные выплаты в прошлом году.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%. Он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.