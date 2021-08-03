В Югре разрешили с 2022 года создавать приемные семьи для пожилых людей с инвалидностью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Закон о приемной семье для пожилого гражданина в Ханты-Мансийском автономном округе с 1 января 2022 года начнет распространяться на инвалидов I или II группы, нуждающихся в посторонней помощи и уходе. Соответствующие изменения в документ подписал председатель думы Югры Борис Хохряков, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Закон о приемной семье для пожилого гражданина будет распространяться на новую категорию граждан. Теперь нормы действующего окружного закона о приемной семье для пожилого гражданина будут распространяться на новую категорию граждан. Появляется возможность создания приемной семьи для инвалидов I или II группы, нуждающихся в посторонней помощи и уходе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Ожидается, что в год в Югре приемными семьями смогут обзавестись 25 человек с инвалидностью. "В приемной семье помимо физического ухода, такие граждане смогут получить эмоциональную поддержку, организацию повседневной индивидуальной деятельности, моральное содействие, оказываемое другими членами семьи", - добавили в пресс-службе.

По данным региональных властей, закон о приемной семье для пожилых начал действовать в Югре с января 2012 года. Такой вариант ухода за данной категорией одиноких жителей является одной из основных соцуслуг, которая позволяет замещать для них стационар. Приемные семьи создаются для дееспособных пожилых жителей Югры, которые по своему здоровью не могут исполнять свои обязанности, не имеют трудоспособных совершеннолетних детей, либо их родственники проживают за пределами ХМАО.