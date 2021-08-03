В Москве зарегистрировали 22 кандидата в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Регистрация кандидатов на довыборы в Мосгордуму седьмого созыва завершилась в столице. Сдать необходимое количество подписей избирателей, в том числе и в электронном формате, и окончательно пройти регистрацию смогли 22 кандидата, сообщил журналистам во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Завершилась регистрация кандидатов на довыборы в Мосгордуму VII созыва по двум округам - № 37 (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) и № 19 (Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское). Всего документы подали 24 человека - от парламентских партий, включая "Единую Россию" и "КПРФ", а также кандидаты от малых внепарламентских партий и самовыдвиженцы, которые составили половину от общего количества претендентов. При этом собрать и сдать необходимое количество подписей избирателей, в том числе и в электронном формате, и окончательно пройти регистрацию смогли 22 кандидата", - сказал Шапошников.

Довыборы в Мосгордуму по двум избирательным округам состоятся из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева.

19 мая депутаты Мосгордумы на пленарном заседании приняли закон, предусматривающий возможность проведения дистанционного электронного голосования и онлайн-сбора подписей избирателей на выборах в Москве в 2021 году. Согласно документу, количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), составляет 50% от установленного городской комиссией количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата.

Ранее Шапошников пояснял ТАСС, что с точки зрения предоставляемых гражданином личных данных сбор подписей в электронном виде идентичен сбору подписей на бумаге. Решение, каким именно способом собирать половину от необходимого количества подписей - традиционным или электронным - остается за кандидатом. Нововведение действует на предстоящих дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам - № 37 и 19, которые состоятся одновременно с выборами депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года.