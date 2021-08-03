Более 150 тыс. человек подали заявки на онлайн-голосование в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. человек подали заявления на участие в онлайн-голосовании в Москве, которое состоится 17-19 сентября. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"На ДЭГ (Дистанционное электронное голосование - прим. ТАСС) в Москве подали заявления уже 150 тыс человек", - сказал Венедиктов.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя - оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в СМС и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.