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Свыше 1,5 млн рублей в виде кешбэка получили жители Подмосковья за онлайн-оплату ЖКУ

Кешбэк можно получить за своевременную и полную онлайн-оплату коммунальных услуг через платежную систему "Мир"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн рублей "коммунального кешбэка" получили жители Московской области за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) через онлайн-сервисы МособлЕИРЦ с помощью карты "Мир". Об этом сообщила во вторник пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"Уже более 23 тыс. подмосковных жителей смогли получить "коммунальный кешбэк" в размере более 1,5 млн рублей. Кроме кешбэка, подмосковные жители получают баллы, купоны и скидки на различные товары и услуги, в Московской области действует специальная программа "Коммунальный бонус", которая поощряет и стимулирует жителей для полной и своевременной оплаты коммунальных платежей через удаленные онлайн сервисы МособлЕИРЦ", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

В пресс-службе пояснили, что кешбэк можно получить за своевременную и полную онлайн-оплату коммунальных услуг через платежную систему "Мир". Кроме того, оплачивать коммунальные услуги нужно через личный кабинет на сайте единого информационно-расчетного центра МособлЕИРЦ или мобильное приложение.

Акция по возвращению "коммунального кешбэка" была запущена в Подмосковье в июле.

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