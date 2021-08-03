Главу петербургского "Метростроя" отстранили от работы из-за отсутствия допуска к гостайне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Генерального директора петербургского "Метростроя" Ивана Каргина временно отстранили от занимаемой должности из-за отсутствия у него допуска к государственной тайне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Максима Соколова.

"Генеральный директор ОАО "Метрострой" Иван Каргин 2 августа получил уведомление о временном отстранении от занимаемой должности. Причиной тому явилось отсутствие у него допуска к государственной тайне, что является нарушением пункта 23.7 статьи устава предприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Каргина отстранили от занимаемой должности временно, до устранения данного нарушения - оформления допуска к гостайне в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами России, однако точные сроки, когда он сможет вернуться к работе, пока не обозначили.

Каргина назначили на должность врио руководителя компании с 3 февраля 2021 года, а в апреле он вступил в должность на постоянной основе.

Ранее в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что компания "Метрострой" в Санкт-Петербурге, которая находится в предбанкротном состоянии, по итогам первого полугодия не испытывает проблем с выплатой налогов и заработной платы сотрудникам и исполнит программу 2021 года досрочно этой осенью.

После того, как компания "Метрострой" дискредитировала себя, в октябре 2020 года при участии ВТБ создали компанию "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой передали в собственность города. Планируется, что в дальнейшем она станет единственным поставщиком и генподрядчиком по строительству метрополитена Петербурга, всех специалистов из "Метростроя" переоформят в "Метрострой Северной столицы".