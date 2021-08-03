Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Поволжье

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 15-30 м/с надвигаются на регионы Поволжья из-за прохождения холодного фронта, который привел к урагану в Тверской области. Во всех регионах округа объявили оранжевый уровень погодной опасности, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова во вторник.

"В Ульяновской, Саратовской областях прогнозируется крупный град, шквалистое усиление ветра до 25-30 м/с, в Татарстане - сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 17-20 м/с, шквалистые усиления до 25 м/с, в Пермском крае - сильный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с", - рассказала она.

По словам Макаровой, непогода также затронет Самарскую, Оренбургскую области и Башкортостан. Холодный фронт, обуславливающий опасную погоду, уже надвигается на запад Поволжья, 4 августа он пройдет через южные регионы округа.

Метеоролог отметила, что холодный фронт также заденет юг России. "Это Ростовская область, возможно запад Волгоградской области будет задет", - сказала Макарова.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности во всех регионах Поволжья.