В Нальчике два новых автовокзала обещали открыть в ближайшее время

НАЛЬЧИК, 3 августа. /ТАСС/. Два новых автовокзала "Южный" и "Северный" запустят на въездах в Нальчик в ближайшее время, заявил во вторник глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время прямой линии с гражданами республики.

Ранее сообщалось, что автовокзалы откроют в первом квартале 2020 года. Объекты построили в срок в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы).

"Могу сказать, что "Северный" автовокзал и документально готов к открытию, буквально осталось пару дней по въездным дорогам завершить, и он уже готов к приему клиентов. Что касается "Южного" автовокзала, сегодня идут согласования с Федеральной автодорогой по местам въезда, тот въезд, который действует он, к сожалению, не соответствует требованиям Федерального автодора", - рассказал Коков.

По его словам, основные задержки связаны с тем, "чтобы принудительно не загонять граждан на новые автовокзалы, а начать работу и чтобы люди эволюционным процессом подошли к тому, что эти вокзалы действительно необходимы и будут удобны и для граждан, и для развития экономики республики". "Но сегодня если конкретно отвечать - по "Северному" автовокзалу открытие буквально в недельный срок, по "Южному" - сроки конкретно сказать не могу, но все в работе, сам вокзал готов, как только решим вопрос с объездной схемой въезда - запустим", - сказал Коков.

Это была первая прямая линия главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с жителями республики. Она продлилась около 2,5 часов. Основная часть вопросов касалась ЖКХ, обеспечения граждан бесплатными лекарствами, благоустройства территорий, трудоустройства, мер соцподдержки, подробно говорили о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Коков пообещал, что такой формат общения с гражданами будет применяться чаще.