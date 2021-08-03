Глава Минфина ФРГ допустил, что ущерб от наводнений превысит €6 млрд

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Ущерб от масштабных июльских наводнений на западе Германии составит миллиарды евро. Об этом заявил во вторник глава Министерства финансов ФРГ Олаф Шольц.

"Становится понятно, что только в двух землях - Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии - масштаб ущерба будет больше, чем во время последней аналогичной катастрофы, которая коснулась сразу 11 регионов [в 2013 году]", - сказал глава ведомства в эфире телеканала Welt. Политик напомнил, что в прошлый раз на устранение последствий было выделено €6 млрд.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.