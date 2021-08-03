Территории трех районов Костромской области вошли в угрожаемую зону из-за нового очага АЧС

ТАСС, 3 августа. Новый случай африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве деревни Петровское в Костромской области, в угрожаемую зону вошли части территорий трех близлежащих районов. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации региона.

"Случай африканской чумы свиней выявлен в одном из личных подсобных хозяйств деревни Петровское Сусанинского района. Сейчас на въезде в населенный пункт организован карантинный пост, осуществляется обработка транспорта. В радиусе 20 км от очага установлена угрожаемая зона, проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. <…> В угрожаемой зоне, в которую вошли часть территорий Сусанинского, Костромского и Буйского районов запрещен ввоз и вывоз свиней, реализация свиней и продуктов убоя не промышленного изготовления, заготовка и ввоз-вывоз кормов, за исключением промышленного производства, все виды охоты", - говорится в сообщении.

В ряде населенных пунктов Сусанинского, Костромского и Буйского районов ввели ограничения по африканской чуме свиней. Организовали подворовые обходы, разъяснительную работу с населением, устанавливают численность поголовья свиней.

В конце июля власти также сообщали об обнаружении очагов АЧС в Буйском районе, в мае ограничения в связи с заболеванием ввели в нескольких населенных пунктах Нерехтского района. 27 июля также сообщалось о выявлении очагов оспы овец в Костромском и Нерехтском районах.