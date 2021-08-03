В Москве расширили перечень бесплатных лекарств и категорий получателей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Москвы расширили категории получателей и перечень бесплатных лекарств, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о расширении категорий получателей и перечня лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В соответствии с внесенными изменениями, граждане, страдающие таким заболеваниями как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что при наличии таких заболеваний, как глаукома и катаракта, пациентам будут бесплатно выписывать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления.

В случае диагностики первичного иммунодефицита - наследственного заболевания, приводящего к нарушению в работе иммунной системы - несовершеннолетние дети будут бесплатно обеспечиваться иммуноглобулинами. Ранее данный препарат больные могли получить бесплатно только при наличии инвалидности или гематологического заболевания.

"По оценкам, принятое решение позволит улучшить лекарственное обеспечение порядка 4 250 человек. Дополнительные затраты бюджетных средств составят порядка 87 млн рублей в год", - добавляется в материале.