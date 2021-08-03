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В Северной Осетии построят новый инфекционный корпус на 100 коек

Проект нового здания должен появиться до 20 декабря

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Новый инфекционный корпус на 100 коек построят в Северной Осетии, сообщил ТАСС во вторник министр строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

"На территории клинической больницы скорой помощи во Владикавказе планируется строительство нового инфекционного корпуса на 100 коек. Объект будет создан по Госпрограмме РФ "Развитие здравоохранения", - сказал Моргоев.

В настоящее время на сайте госзакупок объявили конкурс на 11,3 млн рублей на разработку проектной и рабочей документации.

Срок исполнения контракта по разработке проектной документации - до 20 декабря этого года.

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