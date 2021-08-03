Издатель книги "Люди Путина" извинился перед Фридманом и Авеном за допущенные неточности

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Британское издательство HarperCollins, выпустившее весной прошлого года книгу "Люди Путина" журналистки Кэтрин Белтон, извинилось перед российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном за то, что не обратилось за их комментарием до выхода произведения, чтобы тем самым избежать ряда содержащихся в нем неточностей. Соответствующее заявление издательский дом опубликовал во вторник на своем сайте в рамках судебного примирения сторон.

"С момента выхода первого издания книги Кэтрин Белтон "Люди Путина" Петр Авен и Михаил Фридман связались с HarperCollins, чтобы заявить о том, что книга содержит неточные биографические сведения о них. HarperCollins поправило ряд утверждений в книге с целью представить их позицию как можно точнее", - говорится в заявлении издательства.

"В частности, HarperCollins и автор книги выразили сожаление тем, что не обратились за их комментарием относительно утверждений о предполагаемой связи Авена и Фридмана с КГБ на начальном этапе их карьеры в конце 1980-х годов. HarperCollins было счастливо поправить текст, чтобы удалить упоминания о связи Авена, Фридмана и КГБ (HarperCollins признает, что для подобных утверждений не было весомых доказательств) и извиниться за то, что данная тема не обсуждалась с ними до публикации", - сказано в пресс-релизе издательства.

28 июля адвокат Хью Томлинсон, представляющий интересы российских предпринимателей, в ходе выступления в Высоком суде Лондона заявил, что в качестве примирения сторон HarperCollins согласилось удалить из будущих изданий книги все фрагменты, из-за которых совладелец "Альфа-Групп" Фридман и председатель совета директоров "Альфа-банка" Авен подали иск к издательству, а также принести им публичные извинения.

Иски в отношении HarperCollins и автора книги, бывшего московского корреспондента газеты Financial Times Белтон подали также российский бизнесмен Роман Абрамович и компания "Роснефть". Судья Высокого суда Лондона Аманда Типлз по итогам двухдневных слушаний на прошлой неделе указала, что решение по этим искам будет вынесено в октябре. Адвокаты издательства подтвердили ТАСС, что вердикт будет озвучен сразу по обоим рассматриваемым искам - как со стороны Абрамовича, так и "Роснефти". Ранее адвокаты владельца лондонского футбольного клуба "Челси" и нефтяной компании подчеркивали, что подача исков не координировалась между ними.