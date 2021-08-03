Около 130 мероприятий проведут в столице в рамках празднования 80-летия битвы под Москвой

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 130 мероприятий проведут в столице в рамках празднования 80-летия битвы под Москвой, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило состав оргкомитета и план мероприятий по организации празднования 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Распоряжение по этим вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В состав оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных торжеств вошли члены правительства Москвы, руководители органов законодательной и исполнительной власти города, представители ветеранской общественности. Возглавил оргкомитет мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета будет осуществлять комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. "Согласно утвержденному плану, в рамках празднования 80-летия битвы под Москвой предполагается провести порядка 130 мероприятий, в том числе мероприятия по улучшению условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участников обороны Москвы (выплата материальной помощи, поздравление на дому и в стационарах социального обслуживания, благотворительные акции, обеспечение путевками на реабилитацию и отдых, оказание адресной помощи); памятно-мемориальные мероприятия (возложение венков и цветов к памятникам, общегородские акции, открытие памятных знаков дивизий народного ополчения); мероприятия, посвященные событиям битвы под Москвой (вручение памятного нагрудного знака ветеранам - участникам обороны Москвы, образовательные и культурные проекты, тематические акции)", - заключили в мэрии.