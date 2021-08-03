Губернатор Нью-Йорка отверг выводы следствия о сексуальных домогательствах с его стороны

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отверг выводы проведенного генпрокурором штата расследования, по результатам которого было выявлено, что он подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных. Выступление губернатора транслировалось во вторник в его Twitter.

"В первую очередь я хотел бы сказать напрямую, что никогда не трогал кого-либо неподобающим образом и не совершал непристойных действий сексуального характера", - заявил Куомо. Ранее во вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата. На данный момент прокуратура штата не предъявила Куомо каких-либо обвинений.

Губернатор отметил, что его собственные юристы готовы представить аргументы, якобы свидетельствующие о его невиновности. Кроме того, губернатор принес извинения на тот случай, если те или иные его поступки или высказывания, сделанные или произнесенные без злого умысла, могли кого-либо оскорбить.

В начале этого года несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Президент США Джо Байден заявил, что Куомо, возможно, предъявят официальные обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер добавил, что губернатору в таком случае нужно будет оставить свой пост.

В марте сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить должность в свете скандала. Мэр города Нью-Йорк, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также подчеркнул, что Куомо не может далее оставаться на своем посту. Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.