Сенаторы от штата Нью-Йорк вновь призвали губернатора подать в отставку на фоне скандала

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд от Нью-Йорка призвали губернатора этого штата Эндрю Куомо подать в отставку после того, как следствие подтвердило факт сексуальных домогательств с его стороны в адрес подчиненных. Об этом говорится в заявлении сенаторов, распространенном во вторник.

"Как мы заявляли ранее, описанные действия губернатора носят крайне возмутительный, неподобающий характер и абсолютно неприемлемы", - отметили сенаторы. Ранее во вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата. На данный момент прокуратура штата не предъявила Куомо каких-либо обвинений. Сенаторы подчеркнули, что доклад прокуратуры "подтверждает озвученные ранее несколькими храбрыми женщинами утверждения".

"Закон распространяется на всех, включая избранных чиновников, - отметили законодатели. - Жители Нью-Йорка заслуживают на месте губернатора лидера, обладающего лучшими качествами. Мы продолжаем считать ,что губернатору [Куомо] следует подать в отставку". Куомо ранее отверг выводы следствия, подчеркнув, что "никогда не трогал кого-либо неподобающим образом и не совершал непристойных действий сексуального характера".

В начале этого года несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Президент США Джо Байден заявил, что Куомо, возможно, предъявят официальные обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер добавил, что губернатору в таком случае нужно будет оставить свой пост.

Шумер и Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, в марте уже призвали Куомо оставить должность в свете скандала. Мэр города Нью-Йорк, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также подчеркнул, что Куомо не может далее оставаться на своем посту. Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.