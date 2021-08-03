В Ингушетии досрочно завершили работы по ремонту дорог в этом сезоне

МАГАС, 3 августа. /ТАСС/. Ингушетия третий год подряд досрочно завершает реализацию годового объема национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщила во вторник пресс-служба "Ингушавтодора".

"Третий год подряд Ингушетия в числе первых по России реализует национальный проект "Безопасные и качественные дороги" с опережением графика производства работ. Так, в текущем году приведены в нормативное состояние семь объектов общей протяженностью 20 км. Стоимость указанных объектов составила 301,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, участие в нацпроекте "Безопасные и качественные дороги" за шесть лет позволит довести долю региональных трасс в республике в нормативном состоянии до 75,8% (сейчас-73,7%), а дорожной сети городской агломерации - до 85% (сейчас этот показатель составляет 71%).

"Учитывая наши ресурсы по реализации нацпроекта, мы готовы обратиться к федеральному центру для рассмотрения возможности дополнительного финансирования, чтобы привести в нормативное состояние как можно больше дорог сети агломерации", - передает пресс-служба слова начальника ГУ "Ингушавтодор" Батыра Хаматханова.

В 2020 году досрочно привели в нормативное состояние автомобильные дороги общей протяженностью 13,6 км и стоимостью 282,1 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуют в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.