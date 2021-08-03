Эксперт: общероссийская база данных поможет развитию персонализированной медицины

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Создание единой платформы дистанционного наблюдения и диагностики людей, страдающих рядом хронических заболеваний, поможет не только этим людям, но и развитию персонализированной медицины в целом. Такое мнение высказал ТАСС советник председателя правления - главный ученый ООО "УК "Роснано" Сергей Калюжный.

В конце июля под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова состоялось совещание, посвященное проектам-маякам - стратегическим инициативам по созданию рынков высокотехнологичной продукции, в которых будут задействованы частный бизнес, наука, технологические стартапы, государственные корпорации. На нем, в частности, шла речь о создании "Персонализированных медицинских помощников" - системы дистанционного наблюдения и диагностики людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, с помощью персональных носимых устройств.

Как сообщили в пресс-службе Группы "Роснано", старший управляющий директор "Роснано" Иван Ожгихин заявил на совещании о готовности принять участие в реализации проектов-маяков, в том числе это касается перспектив создания "медицинского помощника". Соответствующую единую платформу планируется запустить к 2024 году.

"Есть возможность собрать большой массив данных, который может быть использован с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей для персонализированной медицины", - сказал Калюжный.

Он пояснил, что персонализированная медицина заключается в том, чтобы получить индивидуальную "картинку" организма и метаболизма пациента, которая в идеале строится по большому числу биомаркеров - от давления до генетической информации. Для персонализированной медицины, которая "лечит пациента, а не болезнь" требуется очень много информации. Часто человеческий мозг не способен вычленить из нее важную. С помощью искусственного интеллекта, нейросетей, "обученных" на больших данных, создаются медицинские помощники, которые дают врачу совет по методу лечения конкретного больного. Либо - предупреждают человека о нежелательном изменении состояния его организма.

При работе с огромными базами данных, которые необходимы для развития персонализированной медицины, требуется все больше и больше машинного времени. Поэтому, чтобы увеличить быстродействие соответствующих платформ, нужно постоянно разрабатывать новые алгоритмы, отметил Калюжный. "Здесь поле деятельности и для математиков, и для программистов, и для людей, которые интерпретируют эти данные. Я думаю, что здесь резервы современной науки отнюдь не исчерпаны", - подчеркнул он.

Отойти от "усредненной фармацевтики"

Касаясь фармацевтики, Калюжный напомнил, что лекарственные дозировки указываются в расчете на мужчину среднего роста и среднего веса, а в инструкциях по применению лекарств в лучшем случае упоминаются особенности применения для трех категорий - дети, взрослые и пожилые. Это сказывается на эффективности лечения, поскольку люди очень разные.

Важным шагом он считает переход к стратифицированной медицине, когда человеческую популяцию делят на отдельные страты по полу, возрасту, весу, иным характеристикам, и вырабатывают свои методы лечения для каждой страты.

"Это уже лучше, поскольку мы усредняем в пределах одной группы. На все равно не учитываются многие особенности организма", - сказал ученый.

Персонализированную медицину он назвал следующим и высшим этапом развития медицины.

Рынок персонализированной медицины

Калюжный отметил, что существуют данные, согласно которым рынок персонализированной медицины в мире оценивается от $200 млрд до почти $500 млрд.

"Аналитики говорят, что этот рынок будет развиваться со скоростью 6% в год. Если мировой ВВП до пандемии рос примерно на 3% в год, то этот рынок будет расти в два раза быстрее", - сказал он.

"Роснано"

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.