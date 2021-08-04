День траура в память о погибших при взрыве в морском порту Бейрута пройдет в Ливане

БЕЙРУТ, 4 августа. /ТАСС/. Ливанцы отметят общенациональным трауром первую годовщину взрыва в морском порту Бейрута, который произошел 4 августа 2020 года. Как сообщила корреспонденту ТАСС член оргкомитета Трейси Наджар, акции в память о погибших и пострадавших пройдут на набережной в бухте Святого Георгия, на площади Сасин в квартале Ашрафия и возле казармы пожарных в Карантине, откуда выехали первые расчеты спасателей, вступивших в борьбу с пламенем.

"Ключевым событием дня станет минута молчания в 18:07 (совпадает с мск), в момент, когда прогремел взрыв, приведший к трагическим последствиям для многих жителей города", - отметила она. По словам Наджар, активисты и члены семей пострадавших бейрутцев направятся затем тремя колоннами в центр города к зданию парламента. "Там пройдет массовый митинг, участники которого потребуют снятия судебной неприкосновенности с нынешних и бывших депутатов, министров и руководителей силовых ведомств - всех тех, кто проявил халатность, приведшую к трагическим последствиям, и обязан предстать перед законом", - сказала она.

Ранее лидер Свободного патриотического движения (СПД) Джебран Басиль, выступая на пресс-конференции, призвал в знак уважения к жертвам взрыва и пострадавшим провести экстренное заседание законодательного органа власти. "Депутаты могли бы одобрить в день годовщины катастрофы в порту резолюцию о временной отмене судебного иммунитета, что необходимо для честного и объективного расследования", - подчеркнул он. Спикер однопалатного парламента Набих Берри, однако, не ответил на эту инициативу лидера СПД.

Президент республики Мишель Аун в телеобращении во вторник заверил граждан, что "расследование трагического происшествия будет доведено до конца и справедливость восторжествует". "Все виновные получат по заслугам, никто не уйдет безнаказанным", - сказал он. По словам Ауна, "депутатская неприкосновенность не станет препятствием для выявления истины". При этом глава республики признал, что катастрофы 4 августа можно было избежать, если бы были приняты своевременные меры по вывозу взрывоопасных материалов из порта.

Между тем адвокат Ибрагим Хотейт, который возглавляет движение в защиту прав семей, пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута, объявил во вторник о переходе с 4 августа "от мирных к решительным акциям протеста". "Мы больше не намерены терпеть и требуем одного, - чтобы государство назвало спустя год виновников трагедии и отдало их под суд", - указал он.

Последствия взрыва

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 218 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.

По делу о взрыве в порту Бейрута с августа прошлого года были арестованы свыше 30 человек, в том числе бывший директор порта Хасан Крейтем и начальник таможенной службы Бадри Дахер. Глава независимой комиссии, ведущей расследование обстоятельств взрыва, судья Тарек Битар направил в июле послание в парламент, в котором указал, что намерен вызвать на допрос исполняющего обязанности премьер-министра Хасана Диаба, двух экс-министров, которые состоят депутатами, и нескольких силовиков. Учитывая масштабы трагедии, высших чиновников могут привлечь к ответственности за проявленную халатность в отношении хранения взрывоопасных материалов в порту.

Согласно данным опроса, проведенного местными правозащитниками, 67% ливанцев считают, что к катастрофе в порту привело пренебрежение служебными обязанностями и коррупция, царящая в государстве, в то время как свыше 20% респондентов убеждены, что 4 августа была совершена диверсия.