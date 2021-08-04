Медицинский регулятор США продлил до октября мораторий на выселение неплатежеспособных

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США приняли решение продлить до 3 октября мораторий на выселение граждан, которые оказались без средств на оплату жилья из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном во вторник.

"Директор ЦКПЗ Рошель Валенски сегодня подписала указ, который устанавливает, что выселение съемщиков жилья за неспособность вносить плату за аренду или коммунальные услуги, может быть вредно для мер органов здравоохранения по снижению распространения SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19. Указ будет действовать до 3 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действие документа распространяется на все округи в стране, где наблюдается высокий уровень заражения коронавирусом, мораторий позволит облегчить жизнь арендаторов, а также ускорит темпы вакцинации.

Действие аналогичного моратория, который был введен ЦКПЗ почти год назад, закончилось 31 июля. Как сообщило ранее агентство Reuters, в последний день заседаний законодатели не смогли согласовать продление моратория до 18 октября и ушли на каникулы, которые продлятся семь недель. Таким образом, в сложившихся обстоятельствах медрегулятор взял на себя ответственность на введение моратория, однако такой шаг вступает в противоречие с недавним решением Верховного суда, который постановил, что "ЦКПЗ потребуется четкое и конкретное разрешение Конгресса <...> на продление моратория после 31 июля".

В некоторых штатах подобные меры не прекращали свое действие на местном уровне. В частности, в Нью-Йорке, по данным Reuters, такой мораторий был продлен до 31 августа, а в Калифорнии - до 30 сентября.