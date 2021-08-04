Пик паводка в Константиновском районе Приамурья ожидается к концу недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Пик паводка на Амуре к концу недели ожидается у сел Константиновского района в Амурской области. Спасатели и власти приступили к наращиванию высоты и ширины существующей дамбы в Новопетровке, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор Василий Орлов.

"Константиновский район ожидает пик паводка 6-8 августа. Работы в селе Новопетровка по укреплению дамбы начались во вторник. Из техники задействовано четыре "Камаза", два бульдозера и один погрузчик. В течение трех дней планируем увеличить дамбу на 60 см в высоту на протяжении более 400 м", - говорится в сообщении.

Там, где невозможна работа техники, дамбу укрепляют мешками с песком.

Село Новопетровка стоит на левом берегу реки Амур, в 22 км ниже районного центра Константиновского района села Константиновка. В селе проживают более 530 человек.

В Амурской области с момента штормового предупреждения, которое было объявлено 30 июля, существенно увеличилось количество осадков по южным и юго-восточным районам. Так, по данным синоптиков, в Бурейском районе за два с половиной дня количество осадков составило 140 мм, что является месячной нормой, 95 мм выпало в ночь с понедельника на вторник. Штормовое предупреждение продлено до 4 августа, при этом есть высокая вероятность его продления еще на два дня - до 6 августа.

Из-за паводков в Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила около тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.