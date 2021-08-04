Власти Оренбургской области предложили проект программы оздоровления реки Урал

ОРЕНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. В Оренбургской области предложили проект федеральной программы по оздоровлению реки Урал, включающей реконструкцию или строительство 14 очистных сооружений. Это позволит на 40% улучшить качество воды в реке, сообщил в среду ТАСС министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Самбурский.

"У нас выделено 14 муниципальных образований, где необходимо строительство или реконструкция очистных сооружений. Это ключевое мероприятие предлагаемого проекта федеральной программы по реке Урал. Если программу примут, то мы с 2022 по 2027 год должны построить 14 новых очистных сооружений. Экологический эффект - только качество воды должно на 40% улучшиться", - сказал министр.

Программа разрабатывалась на протяжении полутора лет, сейчас она проходит согласование в федеральных органах власти, отметил Самбурский. По его словам, ряд муниципалитетов уже завершают подготовку проектно-сметной документации и проходят экспертизы.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее предложил включить программу сохранения реки Урал в национальный проект "Экология".

Река Урал протекает по трем субъектам РФ - Башкирии, Челябинской и Оренбургской областям, а также по территории Казахстана.