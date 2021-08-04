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Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной

При этом глава Роспотребнадзора считает, что намечается тенденция к стабилизации ситуации с инфекцией
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в России напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Об этом глава ведомства заявила в интервью "Комсомольской правде", опубликованном в среду.

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"Она [ситуация], безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", - отметила Попова.

Глава ведомства добавила, что основная задача на сегодня заключается в максимальном охвате населения вакцинацией, и отметила, что "в данный момент процесс идет гораздо активнее, чем месяц-полтора назад".

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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