Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в России напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Об этом глава ведомства заявила в интервью "Комсомольской правде" , опубликованном в среду.

"Она [ситуация], безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", - отметила Попова.

Глава ведомства добавила, что основная задача на сегодня заключается в максимальном охвате населения вакцинацией, и отметила, что "в данный момент процесс идет гораздо активнее, чем месяц-полтора назад".