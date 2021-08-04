Уровень воды в реке Томь в Приамурье достигнет максимальной отметки 7 - 9 августа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Томь в районе второго по численности в Амурской области города Белогорска превысит отметку опасного явления, достигнув максимальных отметок, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"По предварительному долгосрочному прогнозу специалистов ФГБУ "Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 7-9 августа в районе Белогорска ожидаются максимальные отметки [уровня воды] реки Томь - 400-500 см (опасное явление 400 см)", - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники администрации Белогорского района проводят обход жителей сел Новое, Круглое, Междугранка, Никольское и Ключи. Людей предупреждают о возможном подтоплении приусадебных участков. Приведены в режим повышенной готовности все силы и средства районной подсистемы ликвидации чрезвычайной ситуации, готов к развертыванию пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

Кроме того, определяются безопасные места для вывоза крупного рогатого скота, решается вопрос с кормами. Также в готовности транспорт для подвоза людей и дорожная техника для восстановления проезда в случае повреждения.

Резкий подъем уровня воды наблюдается на реке Завитая в районе села Михайловка Михайловского района, в котором проживают почти 700 человек, ожидается, что он достигнет отметки близкими к опасному явлению.

Прогноз по Амуру и Зее

В период с 5 по 7 августа ожидается повышение уровня воды в реке Зея в районе Благовещенска до 700-750 см, что превысит отметку опасное явление на 30 см, в районе Белогорья - до 680-730 см. (опасное явление - 730 см), в Амуре - до 700-750 см, превысив отметку "неблагоприятное явление" на 50 см.

"В результате в поселке Зазейский по прогнозу в зону затопления попадут 12 жилых домов и 26 приусадебных участков, в Белогорье может быть подтоплено четыре жилых дома, 16 приусадебных участков. Уже проведено оповещение населения о предстоящем подтоплении в поселке Зазейский. Спасатели поисково-спасательного отряда города оказывают помощь жителям в подъеме вещей на верхние этажи домов и вывозе имущества, оповещение проводится и в Белогорье", - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В Благовещенске продолжает действовать режим ЧС.

В Амурской области с момента штормового предупреждения, которое было объявлено 30 июля, существенно увеличилось количество осадков по южным и юго-восточным районам. Так, по данным синоптиков, в Бурейском районе за два с половиной дня количество осадков составило 140 мм, что является месячной нормой, 95 мм выпало в ночь с понедельника на вторник. Штормовое предупреждение продлено до 4 августа, при этом есть высокая вероятность продления еще на два дня - до 6 августа.

Из-за паводков в Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.