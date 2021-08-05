Иракская авиакомпания отменила рейс в Белоруссию

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Iraqi Airways отменила рейс в Минск из города Басра на юге Ирака, который должен был прибыть в белорусскую столицу в четверг. Об этом сообщил в своем Telegram-канале международный аэропорт Минска.

"Сегодня отменен рейс авиакомпании Iraqi Airways по маршруту Басра - Минск - Басра", - говорится опубликованном в четверг в сообщении. Администрация аэропорта отмечает, что рейс должен был прибыть в Минск в 13:00 (совпадает с мск).

"В связи с частыми вопросами прессы на эту тему поясняем следующее. По словам представителя Iraqi Airways в Минске, рейс Басра - Минск - Басра отменен по решению авиакомпании. Причины отмены необходимо уточнять в представительстве авиаперевозчика", - отмечает администрация Минского аэропорта.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в среду сообщил ТАСС, что накануне ночью белорусские пограничники обнаружили рядом с литовской границей мужчину "восточной внешности" в тяжелом состоянии, во время оказания первой помощи он умер. В результате проверки выяснилось, что умерший был гражданином Ирака. 3 августа в погранкомитете Белоруссии заявили, что за предыдущие сутки около 40 иностранцев были "насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь". Представитель ведомства отметил, что у этих людей были признаки телесных повреждений различной степени тяжести, они находились в подавленном морально-психологическом состоянии. В ответ главы Минобороны и МВД Литвы Арвидас Анушаускас и Агне Билотайте заявили, что появившиеся в СМИ сообщения об умершем от побоев мигранте из Ирака, которого нашли у литовско-белорусской границы пограничники Белоруссии, являются провокацией Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в четверг власти сопредельных стран в том, что они не допускают на свою территорию мигрантов и "возвращают в Белоруссию полуживых людей".

В июне в ответ на введение Евросоюзом против Белоруссии санкций Минск объявил о приостановке выполнения соглашения о реадмиссии с ЕС, который предусматривает обязательство Минска принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны около 4 тыс. нелегалов из Азии и Африки. Это в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. Литва и ЕС обвиняют власти Минска в потворстве нелегальной иммиграции, Белоруссия отвергает обвинения.