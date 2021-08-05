В Сан-Марино заявили, что у всех привившихся "Спутником V" выявлены антитела

По его словам, "Спутником V" привились около 94% населения республики. "У всех жителей Сан-Марино выработались антитела благодаря вакцинации препаратом "Спутник V", - сказал министр в распространенном в четверг фрагменте интервью телеканалу RT. - Это можно увидеть, если взглянуть на динамику [заболеваемости коронавирусом] в нашей стране за март и апрель [этого года]. На тот момент нас захлестнула пандемия, в больницах был серьезный наплыв заболевших COVID-19. А затем, где-то через неделю после введения населению второго компонента "Спутника V", в наших больницах начали освобождаться койки и заболеваемость в стране пошла на спад".

По словам Чаватта, сейчас в республике "вообще нет госпитализированных коронавирусных больных".

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 4 августа в Сан-Марино с 3 января 2020 года было зафиксировано 5 178 случаев заражения, 90 человек умерли. 4 августа за сутки было зафиксировано 11 зараженных.

Численность населения страны по состоянию на 2019 год составляет 33 860 человек.