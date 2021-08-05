{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Сан-Марино заявили, что у всех привившихся "Спутником V" выявлены антитела

Как сообщили в Минздраве страны, российским препаратом вакцинировались около 94% населения республики

ТАСС, 5 августа. Глава Минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта заявил, что у всех жителей Сан-Марино, вакцинировавшихся российской вакциной "Спутник V", выработались антитела.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его словам, "Спутником V" привились около 94% населения республики. "У всех жителей Сан-Марино выработались антитела благодаря вакцинации препаратом "Спутник V", - сказал министр в распространенном в четверг фрагменте интервью телеканалу RT. - Это можно увидеть, если взглянуть на динамику [заболеваемости коронавирусом] в нашей стране за март и апрель [этого года]. На тот момент нас захлестнула пандемия, в больницах был серьезный наплыв заболевших COVID-19. А затем, где-то через неделю после введения населению второго компонента "Спутника V", в наших больницах начали освобождаться койки и заболеваемость в стране пошла на спад".

По словам Чаватта, сейчас в республике "вообще нет госпитализированных коронавирусных больных".

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 4 августа в Сан-Марино с 3 января 2020 года было зафиксировано 5 178 случаев заражения, 90 человек умерли. 4 августа за сутки было зафиксировано 11 зараженных.

Численность населения страны по состоянию на 2019 год составляет 33 860 человек.

Теги
Сан-МариноРоссияПандемия COVID-19
В удаленном селе на Камчатке к 2023 году планируют построить новую школу взамен деревянной
В селе Кавалеровское проживают около 800 человек
Читать полностью