В Петербурге продлили выплаты медикам за борьбу с коронавирусом до конца сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Выплаты медикам, оказывающим помощь в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции, продлены в Петербурге до конца сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства города.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, предусматривающее продление срока предоставления дополнительной меры социальной поддержки работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом, по 30 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21 июля специальную социальную выплату получили 31 тыс. 95 работников медицинских организаций на сумму 2,27 млрд рублей. Уточняется, что дополнительное финансирование на реализацию постановления не потребуется, выплаты будут осуществляться за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства Петербурга.

По последним данным, в Петербурге выявили 538 278 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 512 048 человек, умерли 19 526. За последние сутки в городе выявили 1 911 случаев заражения.