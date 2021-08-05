Власти Дагестана выделили на борьбу с COVID-19 дополнительно более 135 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Дагестан направило дополнительно более 135 млн рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

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"Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение о выделении 135 млн 391 тыс. рублей на мероприятия, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (C0VID-19)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из этих средств более 96 млн рублей предусмотрены для проведения медикаментозной профилактики COVID-19 и 39,3 млн рублей - на проведение работ по дезинфекции в очагах коронавируса.

Средства министерству здравоохранения республики на эти цели выделены из резервного фонда правительства Дагестана, отмечается на сайте.