Глава НАО рассказал, что позволило региону выйти в лидеры по вакцинации

ТАСС, 5 августа. Предоставленная жителям возможность выбора вакцины и оплачиваемые отгулы после прививки дали позволили Ненецкому автономному округу (НАО) выйти в лидеры по стране по темпам вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг ТАСС глава региона Юрий Бездудный.

Ранее в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал НАО в числе лидеров по охвату вакцинацией.

"Хорошие показатели в первую очередь связаны с сознательностью жителей нашего округа. Активности жителей способствует и несколько решений, принятых в регионе. С работодателями мы договорились предоставлять людям оплачиваемые отгулы за каждый этап вакцинации. В округ завезли четыре вида вакцины для того, чтобы у жителей был выбор. А по субботам проводим вакцинацию без предварительной записи", - сказал Бездудный.

По словам главы региона, темпы позволят уже в ближайшее время достичь коллективного иммунитета. "Мы живем на Крайнем Севере, не имея круглогодичного сообщения с большой землей и понимая, что лучшая защита от коронавируса - своевременная вакцинация", - добавил он.

По состоянию на 5 августа прививку от новой коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе сделали 13 844 человека, это 71,3% от плана. Завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентами вакцины - 12 468 человек, или 64,2% от плана. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо, чтобы прививку от коронавируса сделали 19 427 человек среди взрослого населения. В НАО нарастающим итогом поступило 17 938 комплектов вакцин: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" и "Спутник лайт".

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 632 случая заболевания COVID-19, за последние сутки 12 случаев. В НАО зарегистрировано 18 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действуют режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.