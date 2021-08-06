Шойгу поздравил военных железнодорожников с профессиональным праздником

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных железнодорожников в связи с отмечаемым в пятницу профессиональным праздником.

"Созданные 170 лет назад военно-рабочие роты положили начало героической летописи войск, которые на протяжении всей своей истории вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны", - отметил министр в приказе № 470 от 5 августа.

Он напомнил, что "во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. подвиги и самоотверженный труд военных железнодорожников в немалой степени способствовали достижению победы над немецко-фашистскими захватчиками". "И в послевоенный период они образцово выполняли свой долг, демонстрируя высокий профессионализм и верность присяге", - сказал Шойгу.

По его оценке, "сегодня личный состав войск продолжает славные традиции предшественников, совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, содействует развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

За последние годы военные железнодорожники приняли участие в строительстве железнодорожной ветки в обход Украины (2015-2017), в строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали, ранее - участие в обеспечении действий стратегического боевого железнодорожного ракетного комплекса "Молодец" (по классификации НАТО - СС-24 "Скальпель").