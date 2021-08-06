В России выявили 22 660 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 660, до 6 402 564. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%. В частности, за сутки было выявлено 1 909 случаев в Санкт-Петербурге, 1 394 - в Московской области, 546 - в Нижегородской области, 524 - в Свердловской области, 479 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 518 910 человек. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 141, до 5 720 353. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет немногим более 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 792 против 794 днем ранее, до 163 301. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,55%, следует из данных штаба.