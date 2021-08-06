Шведский энтузиаст создаст полномасштабную копию машины Volvo из "Лего"

СТОКГОЛЬМ, 6 августа. /ТАСС/. Энтузиаст и фанат "Лего" Давид Густафссон строит из деталей любимого конструктора полномасштабную копию своего собственного автомобиля Volvo. Об этом в пятницу сообщает телеканал SVT.

Завоевав вместе с партнером-приятелем в прошлом году первое место в телепрограмме Lego Masters, он получил в качестве приза 370 тыс. пластмассовых деталей общим весом 1,2 тонны. "Я подумал, что сейчас, когда мне представился шанс в виде такого количества "Лего", я могу сделать то, о чем мечтал с 10-летнего возраста: построить собственную машину в полном масштабе", - рассказал 21-летний Давид.

"Лего" он увлекается с годовалого возраста. Сейчас Давид зарабатывает тем, что строит из конструктора всевозможные предметы для разных компаний. У него есть собственная студия.

Нынешний проект - самый крупный из всех, что когда-либо были у Давида. По его расчетам, Volvo из "Лего" должен быть готов примерно через год.

Некоторые детали автомобиля выполнены из не относящихся к конструктору деталей: стальная рама, деревянный пол, две оси, настоящие колесные диски и покрышки. Все остальное - из "Лего". Создатель намерен снабдить свое детище также небольшим электромотором с приводом на заднюю ось, чтобы его машина могла немного двигаться.

"Дальнейшие планы - предоставлять автомобиль в аренду разным создателям, желающим пробудить соответствующий интерес. Такая конструкция привлекает к себе большое внимание. Возможно, будет также турне по Швеции или даже по Европе", - поделился далее своими планами Густафссон.