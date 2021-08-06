Путин: перечень поручений после совещания по пожарам подготовят в ближайшее время

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Перечень поручений текущего и долгосрочного характера будет подготовлен по итогам совещания о ситуации с пожарами и паводками в российских регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, завершая в пятницу это совещание.

Глава государства отметил, что "Россия - самая большая в мире страна по территории, у нас где-то пожары, а где-то паводки и подтопления".

По его словам, перечень поручений по итогам совещания будет состоять из двух частей. "Первая - это оперативное реагирование, административное и финансовое на текущие события. Вторая часть поручений будет заключаться в необходимости решения более долгосрочных, стратегических задач. Это касается совершенствования нормативной базы и выделения соответствующих ресурсов, чтобы создать необходимые запасы для борьбы с теми проблемами, которые мы сегодня обсуждали", - пояснил он, добавив, что перечень поручений будет подготовлен "в самое ближайшее время".

Глава государства еще раз подчеркнул, что "прежде всего во главе угла должен стоять вопрос обеспечения интересов людей". "В этой связи на все проблемы, которые возникают, нужно посмотреть именно с этой точки зрения", - заключил Путин.