В Роскачестве рассказали, как выбрать груши

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Роскачество советует определять зрелость груши, слегка надавив на место у черешка. Об этом говорится в сообщении организации.

"Определить спелый плод можно, слегка надавив на место у черешка. Если мякоть подается, значит груша уже созрела и стала сочной внутри", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в организации, судить о спелости груш можно по ее мягкости. Фрукт созревает от сердцевины к кожуре, поэтому самой первой становится мягкой шейка груши поблизости от черешка плода. Эксперты также пояснили, что спелость груши нельзя определить по ее цвету. "Для большинства сортов окраска плода говорит лишь о том, как много солнца на него попадало во время созревания", - сообщили в Роскачестве.

Эксперты пояснили, что для того, чтобы получить от употребления только пользу, не стоит покупать плоды с поврежденной кожицей, внешними повреждениями, вмятинами, коричневыми пятнами, запахом брожения, плесени или гниения. Любителям сладких груш Роскачество советует организовать дозревание в домашних условиях. "Неспелые груши можно поместить в бумажный пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. А если добавить к ним более спелую грушу, банан или яблоко, то процесс созревания станет быстрее", - советуют в организации.

Для обратного эффекта Роскачество советует помещать груши в холодильник, чтобы оставить их свежими и зелеными как можно дольше.