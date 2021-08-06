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Пандемия COVID-19

При заселении в гостиницы Владимирской области отменили сертификаты о вакцинации и ПЦР

Отели при этом должны соблюдать все установленные главным санитарным врачом меры безопасности

ТАСС, 6 августа. Наличие обязательных сертификатов о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста отменили при заселении туристов в гостиницы и дома отдыха во Владимирской области, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Владимир Сипягин.

"Сегодня мной внесены изменения в 38-й указ, снимающие ограничения при заселении в гостиницы. Гостиницы при этом обязаны соблюдать все установленные главным санитарным врачом меры безопасности", - написал Сипягин.

Размещение туристов в гостиницах и домах отдыха только при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста ввели на территории Владимирской области с 15 июля.

Во Владимирской области с начала пандемии зарегистрированы 44 455 случаев заболевания, отмечено 1 487 смертельных случаев.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир ВладимировичПандемия COVID-19
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