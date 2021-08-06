Путин обратил внимание главы Башкирии на проблемы с дольщиками, а также с качеством воды

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым обратил его внимание на ситуацию с обманутыми дольщиками и на вопросы, связанные с качеством воды. Как отметил глава государства, эти проблемы пока не решены в регионе.

"Я бы хотел обратить внимание на два вопроса. Во-первых, сброс неочищенных вод и качество воды. Это серьезный вопрос", - сказал Путин.

Он согласился, что и другие поднятые Хабировым темы, в том числе касающиеся ситуации в образовании и здравоохранении, очень важны. "Сейчас об этом поговорим поподробнее, и я соответствующие поручения уже сформулирую, - заверил президент. - Но вот это тоже вопрос чрезвычайно важный".

Путин указал и на еще одну сложную для региона ситуацию. "У вас до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков. Сто с лишним домов, по-моему?" - заметил глава государства. "125 домов", - подтвердил Хабиров. Президент РФ поинтересовался, как власти республики планируют разобраться с этим вопросом. Глава региона доложил, что необходимые средства уже зарезервированы. "Я полагаю, что к 2024 году мы эту проблему решим", - сказал Хабиров.

Встреча прошла во время рабочей поездки главы государства в Башкирию.