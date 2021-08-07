Яхтенный поход с участием судов ЧФ и фрегата "Херсонес" отправился из Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Молодежный яхтенный поход вдоль берегов Крымского полуострова "Паруса памяти Черного моря" с участием судов Черноморского флота (ЧФ) и фрегата "Херсонес" отправился из Севастополя, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Сегодня на Графской пристани Севастополя командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов дал старт молодежному историко-патриотическому туристско-спортивному яхтенному походу "Паруса памяти Черного моря". В походе принимают участие спасательное буксирное судно "СБ-5" и катер связи "КСВ-67" Черноморского флота, трехмачтовый фрегат "Херсонес", парусно-моторные яхты ЧВВМУ им. П. С. Нахимова "Гермес", "Фиолент" и "Юнона", крейсерские яхты Государственного морского университета (ГМУ) имени адмирала Ф. Ф. Ушакова "Спасибо" и "Успех", а также шхуна МДЦ "Артек" "Святая Татьяна", - говорится в сообщении.

Участники похода пройдут по маршруту: Севастополь - Артек - Феодосия - Новороссийск - Керчь - Севастополь. "В пунктах заходов яхт участники проведут спортивные мероприятия, посетят памятные места и музейные комплексы, связанные с тематикой похода, возложат цветы к мемориалам и памятникам. Одним из главных патриотических мероприятий похода будет возложение на воду цветов и венка в морском районе к югу от Ялты, где 7 ноября 1941 года погибло санитарно-транспортное судно "Армения", - сообщается в пресс-релизе.

Уточняется, что общее количество участников похода составляет 335, среди них: юнги "Юнармии", курсанты ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, курсанты ЧВВМУ им. П. С. Нахимова, студенты Морского колледжа Севастопольского государственного университета, представители "МДЦ "Артек", кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, воспитанники Севастопольской детской морской флотилии, а также юнармейцы образовательных организаций города Севастополя.

Церемония завершения похода пройдет 22 августа на Графской пристани Севастополя.

В пресс-службе правительства Севастополя 4 августа сообщали, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, губернатора и правительства Севастополя, а также Черноморского флота. Мероприятие уже проводилось в прошлом году, тогда в нем приняли участие всего 25 молодых яхтсменов, в будущем его планируется сделать ежегодным.