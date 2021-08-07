Рогозин выразил соболезнования родным и коллегам Юрия Трутнева

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным советского и российского физика, академика РАН, одного из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрия Трутнева, который умер на 94-м году жизни.

"Я тоже очень хорошо знал Юрия Алексеевича. Часто общались. Очень жаль. Мои искренние соболезнования родным и товарищам по работе", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Юрий Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве в семье Алексея Григорьевича Трутнева - советского ученого в области почвоведения и агрохимии, члена-корреспондента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ). Трутнев являлся одним из основных участников работ по созданию термоядерного заряда РДС-37. За участие в этом проекте был награжден в 1956 году орденом Ленина.

Заложенный в разработку заряда принцип радиационной имплозии стал основой нового принципа создания термоядерного оружия, а сам заряд стал прототипом многих советских ядерных зарядов, разработанных в дальнейшем. Развитие и совершенствование принципов, положенных в основу создания РДС-37, вылилось в создание "Проекта 49", успешное испытание которого прошло в 1958 году. За работу над этим проектом Трутнев был удостоен в 1959 году Ленинской премии.

Трутнев являлся одним из крупнейших российских ученых в области физики высоких плотностей энергии, одним из ведущих специалистов по созданию ядерных и термоядерных зарядов. С 1999 года работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра. Работы Трутнева сыграли определяющую роль в становлении основных идей этой области знаний, развитии расчетно-теоретической базы и разработке конкретных образцов вооружения.